الأخضر يخسر من عمان ويودع "خليجي 23"

الكويت- الرياضية | Thursday, 28 December 2017 - 20:02 pm

ودع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم كأس الخليج العربي المقام حالياً في الكويت، بعد خسارته اليوم الخميس أمام نظيره العماني 2-0 في ختام مباريات الجولة الثالثة من البطولة الخليجية، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الكويت الكويتي.



وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، فيما استطاع المنتخب العماني في الشوط الثاني من المباراة حسم المواجهة لصالحه بهدفين.



واستطاع رديف الأخضر السعودي أن يسقط نجوم المنتخب الكويتي الأول في افتتاح بطولة خليجي 23 يوم الجمعة الماضي في المباراة الافتتاحية، على ملعب الشيخ جابر الدولي في الكويت، ضمن مباريات الجولة الأولى.



فيما تعادل الأخضر السعودي مع نظيره الإماراتي في ثاني مواجهاته في البطولة (0-0)، قبل أن يخسر من عمان ويودع البطولة الخليجية.