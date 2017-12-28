الإمارات وعُمان في نصف نهائي خليجي 23

ريوتز - الرياضية | Thursday, 28 December 2017 - 20:40 pm

حجز منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مقعداً في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 23" المقام حالياً في الكويت، بعد تعادله سلباً اليوم الخميس مع نظيره الكويت صاحب الأرض والضيافة في المجموعة الأولى.



ورفع الأبيض الإماراتي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، متأخراً بنقطة واحدة عن عُمان التي تصدرت المجموعة بعد تغلبه 2-0 على السعودية، التي تراجعت للمركز الثالث، فيما بقيت الكويت صاحبة الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، في المركز الرابع والأخيرة بنقطة واحدة.