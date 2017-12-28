المنتخب السعودي الأفضل عربياً

الرياض - الرياضية | Thursday, 28 December 2017 - 21:54 pm

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل منتخب عربي في عام 2017، وجاء هذا التكريم في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والذي أقيم بحضور حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي اليوم الخميس في الإمارات.



وتأهل الأخضر السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا والتي ستقام في الصيف المقبل، ويعتبر هذا التأهل الخامس للصقور الخضر للمونديال العالمي.



هذا وتوج تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضية من خلال المؤتمر الدولي، بجائزة الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية.