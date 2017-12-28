الاتحاد ينجو من السقوط أمام الفيصلي

جدة - الرياضية | Thursday, 28 December 2017 - 21:13 pm

نجا فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من الخسارة أمام ضيفه الفيصلي بعد أن أهدر لويز جوستافو ركلة جزاء عند الدقيقة 87 لتنتهي المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بتعادل الفريقين 3-3، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الاتحاد أولاً عن طريق لاعبه فهد المولد عند الدقيقة 12 عبر ركلة جزاء، قبل أن يعدل لويس جوستافو النتيجة لصالح الفيصلي عند الدقيقة 17، ليعود أحمد العكايشي ويضع الاتحاد في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وفي الشوط الثاني، عاد لويز جوستافو يعدل النتجية مرة أخرى عند الدقيقة 51، قبل أن يسجل روجيرو كوتينهو هدف التقدم لصالح الفيصلي عند الدقيقة 59، فيما سجل هدف الاتحاد الثالث أحمد العكايشي عند الدقيقة 64، ليعلن حكم المبارة نهاية المواجهة بتعادل الفريقين 3-3.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الـ23 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الفيصلي عند النقطة الـ25 في المركز الثالث.