ماتياس يعطل صفقة الهلال في“الشتوية”

| Friday, 29 December 2017 - 00:00 am

تنتظر إدارة نادي الهلال فك الارتباط مع الأوروجوياني ماتياس بريتوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بانتقاله إلى نادٍ آخر في الفترة المقبلة، أو توقيع مخالصة مالية معه لإسقاط اسمه من الكشوفات كشرط رئيس لتسجيل لاعب بدلاً منه في إحدى الخانات الأجنبية المتاحة للفريق في لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبدأت الإدارة الهلالية تحركاتها المكثفة من أجل التعاقد مع صانع لعب أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية، بناءً على طلب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق، وذلك بديلاً من الأوروجوياني ماتياس بريتوس بعد أن فشل في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق.

وتعكف إدارة النادي على دراسة عدد من الخيارات الأجنبية التي يحملها المفاوض الهلالي للتعاقد مع بديل الأوروجوياني ماتياس، إذ فتحت الإدارة خط المفاوضات مع أكثر من ستة لاعبين أجانب، منهم عرب وآخرون من قارة أمريكا اللاتينية، طُرِحت أسماؤهم من قِبل بعض وسطاء اللاعبين، بالإضافة إلى الأسماء المقترحة من قِبل الأرجنتيني دياز.

وكان الهلال تعاقد مع ماتياس، القادم من نادي بوماس المكسيكي في يوليو الماضي، بعقد لمدة عامين مع أفضلية التجديد عاماً ثالثاً، لكنَّ اللاعب لم يقنع الأرجنتيني رامون دياز على الرغم من الفرص العديدة التي منحها له.