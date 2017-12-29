النصر يجهز عقد هوساوي

الرياض ـ خالد الرشيد | Friday, 29 December 2017 - 00:00 am

كشفت لــ "الرياضية" مصادر في نادي النصر، أن الإدارة ستبدأ أولى خطوات التفاوض للتجديد مع عمر هوساوي، مدافع فريقها الأول لكرة القدم، بعد انتهاء مشاركته مع الأخضر في بطولة كأس الخليج الـ 23، المقامة هذه الأيام في الكويت.

وأوضحت المصادر أن الإدارة النصراوية جهزت عقداً للمدافع، البالغ من العمر 32 عاماً، للإبقاء عليه حتى مطلع 2021.

ويدخل هوساوي فترة الأشهر الستة الحرة، التي يحق له فيها التوقيع مع أي نادٍ دون موافقة ناديه، في يناير المقبل.

وحصل هوساوي على جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب السعودي الافتتاحية أمام نظيره الكويتي التي انتهت خضراء بهدفين مقابل هدف.