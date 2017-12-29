آل الشيخ الأكثر تأثيرا.. والأخضر الأفضل عربيا

دبي ـ الرياضية | Friday, 29 December 2017 - 02:05 am

فاز تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية في عام 2017.

وأُعلن عن فوز تركي آل الشيخ باللقب خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، المقام حالياً، تحت رعاية الشيخ حمدان آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

من جهة أخرى، فاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب عربي لعام 2017.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الخامسة في تاريخه.