الاتفاق يتخلص من كاليخون

الدمام ـ خالد الشايع | Friday, 29 December 2017 - 02:06 am

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، مساء أمس الخميس، إلغاء عقد الإسباني خوانمي كاليخون، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بناءً على التقرير الفني الذي قدمه سعد الشهري، مدرب الفريق، الذي استبعد اللاعب من حساباته، مطالباً الإدارة بالبحث عن لاعب بديل في فترة الانتقالات الشتوية. وعدَّ الشهري أن هناك أكثر من لاعب يمكن أن يؤدي الدور نفسه الذي يقدمه، وأنه لا يُحدث الفارق المطلوب في الفريق.

وكشفت لـ "الرياضية" مصادر في نادي الاتفاق، أن اللاعب البديل سيُعلن عنه قريباً.

من جهة أخرى، ما زالت إدارة الاتفاق تنتظر رد اتحاد العاصمة الجزائري على عرضها الذي قدمته للحارس محمد الأمين زماموش.