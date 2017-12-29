الأخضر الأولمبي يكسب ودية البحرين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 29 December 2017 - 02:04 am

كسب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أمس الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ضمن معسكره في الرياض استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في الصين.

ويلتقي الأخضر الأولمبي مع نظيره العماني عصر اليوم الجمعة في الملز في ثاني مواجهاته الودية.

إلى ذلك، أجرى لاعبو المنتخب الأولمبي، الذين لم يشاركوا في مباراة البحرين، تدريباتهم الاعتيادية عقب نهاية المباراة تحت إشراف دانيال تيجيليا، مدرب المنتخب، الذي ركَّز في الحصة التدريبية على عدد من التمارين التكتيكية.