السومة يفك الجبيرة بعد 3 أسابيع

جدة ـ الرياضية | Friday, 29 December 2017 - 00:00 am

كشف السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنه يحتاج إلى ثلاثة أسابيع قبل فك الجبيرة في قدمه اليسرى، وبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي حسب البرنامج المعد له في ألمانيا.

وأبدى السومة، بعد وصوله إلى جدة فجر أمس الخميس، ثقته في عودته القريبة إلى الملاعب، معرباً في الوقت نفسه عن شكره لجماهير الأهلي على دعمهم له طوال الفترة الماضية.

وقال لـ "الرياضية" السومة: "أحمدُ الله وأشكره في جميع الأحوال، والأهلي لا يقف على لاعب واحد، والفريق يمشي بشكل جيد، وكان السومة وصل إلى جدة في ساعة متأخرة من فجر أمس، وكان في استقباله محمد بارباع، مدير العلاقات العامة في النادي الأهلي، بالإضافة إلى والده وأشقائه.

ولم تعلن إدارة النادي الأهلي عن موعد وصول السومة إلى جدة لتجنب وجود الجماهير في المطار، خوفاً على اللاعب، خاصة أنه يضع جبيرة على قدمه، وكان يتحرك بواسطة الكرسي المتحرك.