التضحية بالبيدق.. سيرة ذاتية لفيشر وسباسكي

الرياض ـ الرياضية | Friday, 29 December 2017 - 00:00 am

تناولت السينما العالمية أكثر من مرة حياة عمالقة الشطرنج، وأشهر المباريات التي خاضوها، وكذلك محطات كثيرة من مشوارهم مع اللعبة.

ويعد فيلم التضحية بالبيدق.. "Pawn Sacrifice" مـن أشـهــر الأفلام التي تعرضت إلى ذلك، وهو من أفلام الدراما والسيرة الذاتية الحقيقية، وتناول ما دار بين عملاقَي الشطرنج بوبي فيشر الأمريكي، وبـوريـس سـبـاسـكي الـروسي، والتحدي والتحليل الذاتي النفسي لوقائع اللـعـبة.ويـحـكي الفيلم القصة الحقيقية لبوبي فيـشر لاعب الشطرنج الأسطوري، ويقوم بدوره في الفيلم توبي ماجوير، ومُلابسات مواجهته قرينَه الروسي بوريس سباسكي "ليف شرايبر"، التي تعد من مباريات القمة بين محترفي العالم في الشطرنج.

الفيلم من تأليف ستيفن نايت، وإخـراج إدوارد زويــك، ويـقـوم ببطـولته تـوبـي ماجـويـر، ليـف شـرايبر، بيتر سارسجارد.