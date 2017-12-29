بطولة سلمان غير

| Friday, 29 December 2017 - 00:00 am

أبدت السعودية العنود إسحاق، المحكِّمة في بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج، سعادتها بالمشاركة في تحكيم بطولة عالمية بهذا التنظيم الرائع والمبهر.

وقالت لـ "الرياضية" العنود: "للأمانة، استطعنا أن نقدم بطولة عالمية تليق باسم ملكنا سلمان في لعبة الشطرنج، ونجحنا في أن نكسب احترام جميع الوفود من لاعبين وحكام وممثلين للاتحاد الدولي للعبة، فالعمل جبار وجميل، وحتى طريقة تقسيم الصالات وترتيب اللجان والمحكِّمين والمنظمين". وبيَّنت أنها شاركت في خمس بطولات محلية ودولية، لكنَّ "هذه البطولة غير في كل شيء".

وأشارت العنود، التي تشارك في لجنة محكِّمي النتائج للجولات، إلى أنها استفادت كثيراً من هذه المشاركة، وأكسبتها ثقة ومعرفة عاليتين، موضحة أن التحكيم في البطولة يكون عبر لجان عدة، منها المحكِّمون وحكام النتائج وحكام الطاولة ولجنة ضد الغش.