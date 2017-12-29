بولندي أمريكي عاشق للشطرنج

| Friday, 29 December 2017 - 00:00 am

وُلِـدَ صـمـوئـيـل "سـامـي" هـيـرمـان ريشفكسي في مدينة أوزوركو القريبة من وودج في بولندا في 26 نوفمبر 1911م، وتوفي في 4 إبريل 1992، وحصل فيما بعد على الجنسية الأمريكية.

حصل صموئيل على لقب الأستاذ الكبير في اللعبة، وهو أحد أهم لاعبي الشطرنج الأمريكيين، وأهم المنافسين على بطولة العالم من منتصف الثلاثينيات وحتى منتصف الستينيات.

حلَّ ثالثاً في بطولة العالم عام 1948، واحتل المركز الثاني في مسابقة الترشح عام 1952.

شارك صموئيل 21 مرة في بطولة الولايات المتحدة للشطرنج، وفاز في ثمانٍ منها، وكان ضمن المراتب الثلاث الأولى في 15 مرة، ولعب ضمن هذه البطولات 269 مباراة، وفاز بـ 127.