الهندي أناند بطل العالم للشطرنج السريع

| Friday, 29 December 2017 - 00:00 am

حقق الهندي أناند فنسيوانتان، بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، في منافسات الشطرنج السريع، بعد أن لعب أمس الخميس مع الروسي فيدوساف فلاديمير في المباراة الفاصلة عقب تعادلهما في النقاط 10:5 لكل منهما.

وكان الهندي أناند تأهل بعد تعادله مع الروسيين سيفلر وبيوماشي ورينوشو، وبعد ذلك حقق الفوز على الروسي ألكسندر، ثم تعادل مع الصيني يو زو جزانزي.

فيما تأهل فلاديمير بعد تخطيه في اليوم الأخير الأذربيجاني مامي دووف، وخسارته من النرويجي ماجنوس.

وبعد ذلك تعادل مع الصيني يو وانج جي، والصيني بو زانغ زي، وفاز على مواطنه الروسي أرتم ياف.



جو بطلة السيدات

وعلى صعيد السيدات، حققت الصينـية جـو وان جـون، المركز الأول بعد أن حققت 11:5 نقطة في الشطرنج السريع، وحلَّت الصينية لي تنج جي ثانيةً بعد أن حققت 11 نقطة، والألمانية باتز إليزابيت ثالثة بـ 10:5 نقطة.

الخاطف ينطلق

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الشطرنج الخاطف بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة، يمثلون 70 دولة، وستكون منافسات اليوم في "الخاطف" 11 جولة، وفي اليوم الثاني 10 جولات، مدة كل جولة ثلاث دقائق، مع إضافة ثانيتين في كل نقلة.