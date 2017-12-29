أوقف فريق التعاون سلسلة انتصارات ضيفه الفيحاء، بعد أن تغلب عليه اليوم الجمعة برباعية نظيفة كان بطلها المصري مصطفى فتحي الذي سجل الهاتريك الأول له في الدوري السعودي، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في ب