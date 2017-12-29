دعماً للجماهير.. تخفيض تذاكر الدرجة الموحدة إلى 20 ريالاً
الرياض- الرياضية | Friday, 29 December 2017 - 19:12 pm
قرر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تخفيض الحد الأعلى لتذاكر الدرجة الموحدة في ملاعب السعودية ليصبح 20 ريالاً كحد أقصى حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من 50 ريالاً، كما وجه أن يتم تقديم 28 سيارة للسحب عليها خلال مباريات الجولات الأربع القادمة، بالتنسيق مع الشركات الراعية للمسابقة.
ويأتي ذلك حرصاً من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على منح مختلف الجماهير فرصة الحضور والتشجيع والمؤازرة لفرقهم خلال المباريات المقبلة.