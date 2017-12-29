نصف نهائي خليجي 23 يكتمل بالعراق والبحرين

الكويت - الرياضية | Friday, 29 December 2017 - 18:33 pm

حسم منتخبا العراق والبحرين تأهلهما اليوم الجمعة إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23"، فيما ودع منتخبا قطر واليمن منافسات البطولة.



وتغلب المنتخب العراقي على نظيره العراقي 3-0، فيما تعادل المنتخب البحريني مع نظيره القطري 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



وفي المباراة الأولى، اكتسح المنتخب العراقي نظيره اليمني 3-0، سجلها علي حصني فيصل في الدقيقة 54، وعلي فائز عطية في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ومهدي كامل شلتاغ في الدقيقة 80.



ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، فيما ظل المنتخب اليمني بلا نقاط في المركز الأخير.



وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب البحريني مع نظيره القطري 1/1، حيث تقدم المنتخب القطري بهدف سجله حسن الهيدوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وتعادل علي جعفر مدن للمنتخب البحريني في الدقيقة 57.



ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد قطر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البحريني نظيره العماني، متصدر المجموعة الأولى، في الدور قبل النهائي، فيما يواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.