النصر يتجاوز الأهلي ويبقي الهلال في الصدارة

الرياض - الرياضية | Friday, 29 December 2017 - 20:57 pm

تجاوز فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفه النادي الأهلي في قمة الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبقي فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري، في لقاء أقيم اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.



وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق لاعبه عبدالعزيز الجبرين عند الدقيقة 36، قبل أن يعدل اليوناني فيتفا النتيجة لصالح الأهلي عند الدقيقة 59، وبعد دقيقتين فقط عاد النصر للتقدم مجدداً في المباراة عن طريق البرازيلي ليوناردو بيريرا عند الدقيقة 61، فيما استطاع المغربي محمد فوزير إضافة الهدف الثالث للفريق العاصمي عند الدقيقة 76.



وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ27 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 31 في وصافة جدول الترتيب.