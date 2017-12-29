دياز يستعيد ميليسي والبريك أمام الفيصلي

الرياض - أحمد بن ردين | Friday, 29 December 2017 - 22:28 pm

استعاد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الثنائي محمد البريك والأورغوياني ميليسي لاعبا الفريق، بعد تأكد جاهزيتهما لمواجهة الفيصلي يوم الإثنين القادم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا.



وغاب ميليسي عن الهلال بعد مواجهة الأهلي الذي خرج منها مصاباً في الجولة الـ12 من الدوري، فيما افتقد الهلال خدمات البريك في الثلاث جولات الماضية أمام الفيحاء والتعاون وأحد.