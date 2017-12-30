لا تظلموا العويس

| Saturday, 30 December 2017 - 00:00 am

عدّ الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم أن خسارة فريقه أمام النصر 1ـ3 مساء أمس الجمعة في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين السعودي لن تقلل من حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري، متمنياً أن تكون هذه الخسارة درساً مفيداً للفريق في الجولات المقبلة.

وأوضح ريبروف في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة قائلاً: "النصر قدم أجمل مبارياته هذا الموسم، وخط وسطه أرهق لاعبي فريقي كثيراً"، مبيناً أنه عمل طوال الأيام الماضية على سد النقص الكبير الذي عاناه فريقه.

ودافع المدرب الأوكراني عن محمد العويس حارس مرمى الفريق، رافضاً أن يكون السبب في خسارة فريقه التي أكد أن الجميع يتحملها من جهاز فني ولاعبين.

وبين مدرب الأهلي أنه سيعود لمشاهدة المباراة ومشاهدة أخطاء فريقه من أجل تلافيها في المباريات المقبلة التي وصفها بأنها لا تحتمل التفريط في مزيد من النقاط.