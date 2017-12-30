مهند لا يستحق ركلة جزاء

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 30 December 2017 - 00:00 am

أوضـح ســـعد الكثيــــري المحــلل التحكيمي الحصري لـ"الرياضية" عــدم وجود ركلــة جزاء لمصلحة الأهلـــــي خلال لقائه أمس أمام مستضيفه النصر في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقال: "الحكم الصربي ميلوفان ظهر بشكل جيد وإن كان يعيبه عدم تطبيق بعض العقوبات الإدارية بشكلها الصحيح".



١٨ لا وجود لركلة جزاء لمهند عسيري واستمرار اللعب قرار صحيح.



٢٣ تسلل على مهاجم الأهلي قرار صحيح من المساعد الثاني.



٣٥ هدف النصر الأول صحيح.



٤٥ الوقت بدل الضائع دقيقة تقدير صحيح.



٤٨ إلغــــاء هدف للنصـــــر بداعـــــي التســــلل والقـــــرار صحيح من المساعد الثاني.



٥٥ إنذار عبدالفتاح عســيري صحيـــــح للمهاجمة بتهور.



٥٨ تسلل على مهاجم النصر والقرار صحيح من المساعد الثاني.



٥٩ هدف الأهلي الأول صحيح.



٦٠ هدف النصر الثاني صحيح.



٦٦ تسلل على مهاجم الأهلي والقرار صحيح من المساعد الأول.



٧١ إنذار وليد عبدالله صحيح للسلوك غير الرياضي.



٧٦ هدف النصر الثالث صحيح.