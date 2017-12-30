الأهلي يواجه أتلتيكو بنجوم العرب

القاهرة ـ السيد خطاب | Saturday, 30 December 2017 - 00:00 am

يواجه فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم عند الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على أرض ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية في مباراة تقام تحت شعار "السلام ضد الإرهاب" برعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وسيقام على هامش المباراة مهرجان يتضمن عدداً من الفقرات الفنية، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي وفي مقدمتهم محمد حماقي ورابح صقر وأحمد الهرمي ووليد الشامي.

ووجهت اللجنة المنظمة للمهرجان الدعوة لستة أندية مصرية هي الزمالك والإسماعيلي والمقاصة وسموحة وإنبي والمقاولون لترشيح لاعبين للمشاركة في اللقاء.

كما تلقت اللجنة موافقة 7 نجوم عرب لخوض اللقاء وهم فهد المولد ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني وعبد العزيز الجبرين بجانب البحريني إسماعيل عبد اللطيف والثنائي المصري المحترف في الدوري السعودي محمود عبد المنعم كهربا "اتحاد جدة" وحسام غالي "النصر".