حركات كهربا قيد التحقيق

جدة ـ نجيب الجداوي | Saturday, 30 December 2017 - 00:00 am

رفض حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد الحديث عن التصرفات التي بدرت من المصري محمود كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي أمس الأول بعد استبداله في الشوط الثاني من مواجهة الفيصلي في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3ـ3.

وقــال لـ"الرياضية": "سننتظر عــودة اللاعــب من جمهورية مصر لسماع ما بدر منه والظروف التي دعته إلى ذلك، وسنحقق معه، ولا يمكنني الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن".

وكان كهربا قد غادر جدة إلى الإسكندرية عقب نهاية المباراة مباشرة بعد مواجهة فريقه مع الفيصلي، لخوض المواجهة التي تجمع الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد في مواجهة السلام التي يحتضنها ملعب الجيش ببرج العرب اليوم.

وأثارت ردة فعل كهربا تجاه صيحات الاستهجان التي هتفت ضده بعد استبداله في اللقاء موجة غضب في أوساط جماهير الاتحاد بمدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، يستأنف الاتحاد تدريباته في الـ 3 من يناير المقبل استعداداً لمواجهة الكوكب "درجة أولى" ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إذ منح المدرب اللاعبين إجازة لمدة خمسة أيام.