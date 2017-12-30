الاتفاق يفاوض 4.. ويقترب من عبيدي

الدمام ـ خالد الشايع | Saturday, 30 December 2017 - 00:00 am

وضعت إدارة نادي الاتفاق اللمسات الأخيرة للتعاقد مع النرويجي من أصول صومالية ليبـــان عبيدي، لاعــب نادي هاوجيسوند النرويجي في صفقة لم تتضح ملامحها بعد.

من جانب آخر، أكدت لـ "الرياضية"مصادر، في نادي الاتفاق أن الإدارة تفاوض ثلاثة لاعبين آخرين، بهدف التعاقد مع أحدهم، في وقت ما زالت صفقة الحارس الجزائري محمد الأمين زماموش تراوح مكانها، دون جديد.

وتصر الإدارة الاتفاقية على عدم الحديث عن الصفقات التي تتفاوض حولها، وسط مطالبات من سعد الشهري مدرب الفريق بسرعة حسم ملف اللاعبين غير السعوديين، قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية، لكي يتسنى للاعبين التأقلم مع زملائهم سريعاً.

وفي شأن اتفاقي آخر، أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم، في لعبته "فيفا ١٨" اسم محمد الكويكبي مهاجم الفريق، ضمن فريق هذا الأسبوع،