الأندية ترحب بقرار تخفيض التذاكر

جدة ـ عبدالغني الشريف | Saturday, 30 December 2017 - 00:00 am

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العـــامة للرياضـة تخفيــض الحد الأعلى لتذاكــــر الدرجـــة الموحــدة فـي ملاعب السعودية ليصبح 20 ريالاً كحد أقصى حتى نهاية الموسم الجاري بدلاً من 50 ريالاً.

كما وجه أن يتم تقديم 28 سيارة للسحب عليها خلال مباريات الجولات الأربع المقبلة بالتنسيق مع الشركات الراعية للمسابقة.

وقالـــت الهيئة في حسابها على تويتر: إن ذلك يأتي حرصاً من رئيس مجلس الإدارة على منح مختلف الجماهير فرصة الحضـــور والتشــجيع والمؤازرة لفرقهم خلال المباريات المقبلة.