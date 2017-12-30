اليوم.. عمومية “العربي” تزكي المنيع رئيسا

القاهرة ـ فهد البطاح | Friday, 29 December 2017 - 23:22 pm

تزكي الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد اليوم، محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، رئيسًا للاتحاد العربي لكرة اليد، خلال اجتماعها الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة، لخلافة تركي الخليوي مواطنه الذي انتهت فترة رئاسته للاتحاد؛ لعدم وجود منافس آخر للمنصب.

ويتنافس على منصب النائب الأول ثلاثة رؤساء اتحادات عربية "تونس ومصر والمغرب"، وعلى منصب النائب الثاني كل من رئيسي الاتحادين العماني والأردني، فيما سيحتفظ السعودي خالد الرشيد برئاسة لجنة الحكام، ورشح السعودي فهد البطاح لعضوية اللجنة الإعلامية، وسيعين الأمين العام من السعودية لوجود المقر في البلد نفسه.

وسيتم ترشيح السعوديين علي العليوات لعضوية لجنة المدربين، وفاخر الغاشي للجنة الشاطئية، فيما تشهد بقية المناصب في اللجان الفنية والتسويق وعضوية الحكام والمدربين والإعلامية تنافسًا كبيرًا لترشح عدد كبير من الدول العربية.وكانت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد انطلقت أمس بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ومشاركة ممثلين من 20 دولة، أقر فيها إقامة كأس السوبر العربي للمرة الأولى في مارس المقبل، وإسناد إقامة البطولة الشاطئية الأولى لكرة اليد لدولة عمان، بعد أن تقدمت بملف استضافة شامل.