محمد بن سلمان يرعى حفل سباق الخيل السنوي في الجنادرية

الرياض ـ واس | Friday, 29 December 2017 - 23:22 pm

يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ مساء اليوم السبت، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية.

ورحب عادل المزروع المدير العام لنادي الفروسية، بتشريف ولي العهد لهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن رعايته تعد مصدر اعتزاز وفخر لمنسوبي ومحبي رياضة الفروسية كافة، وأنها تمثل دعمًا كبيرًا لمسيرة النادي، وتجسيدًا لما يوليه ولي العهد ـ حفظه الله ـ للفروسية من اهتمام ورعاية، انطلاقًا من الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة الأصيلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ.

وقال المزروع: "إن ما يخلد هذه المناسبة هذا التشريف الكريم لكونها أولى الكؤوس التي يرعاها ولي العهد التي تتشرف بحمل اسمه الذي ارتبط بسلسلة الإنجازات والمكتسبات الكبيرة والمتوالية التي أطلقها ورعاها، والرامية إلى رفعة الوطن وتقدمه ورخائه في جميع المجالات.

وأوضح أن نادي الفروسية قد أنهى كافة الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة ، وأن اللجان العاملة في النادي أكملت مهامها في سبيل إنجاح الحفل الكبير بمشيئة الله، معربًا عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وأوضح أن هذا الدعم والتشجيع كان لهما أكبر الأثر في تقدم الفروسية وانتشارها، وتحقيق ما يتطلع إليه عشاق ومتابعو هذه الرياضة، معربًا عن سعادته وجميع منسوبي النادي بهذه الرعاية الكريمة من قبل ولي العهد، التي ينتظرها ويتوق إليها محبو وجمهور رياضة الفروسية.