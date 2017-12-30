عبدالفتاح السيسي يستقبل تركي آل الشيخ في القاهرة

الرياض- الرياضية | Saturday, 30 December 2017 - 16:15 pm

استقبل عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري اليوم السبت، تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وذلك بحضور السفير السعودى في القاهرة.



وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن تركى آل الشيخ نقل للرئيس السيسى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مؤكداً على قوة وتميز علاقات الشراكة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص السعودية على تعزيزها في مختلف المجالات.



وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين.