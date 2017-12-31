250 مروحة لتهوية ملعب الجوهرة المشعة

جدة ـ نجيب الجداوي | Sunday, 31 December 2017 - 00:00 am

استغلت إدارة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة توقف منافسات دوري المحترفين السعودي في بدء الزراعة الشتوية للملعب، على أن يكون جاهزاً لمباراة الأهلي والباطن في الثاني عشر من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري.

وكان الملعب قد شهد في مارس الماضي معالجة التربة الخاصة بالأرضية وزراعتها بالعشب المختلط الهجين.

إلى ذلك، كشف لـ"الرياضية" مصدر مسؤول في ملعب الجوهرة المشعة، أن إدارة الملعب تنتظر وصول الطلبية الخاصة ببقية المراوح المخصصة للتهوية لبدء تركيبها بشكل فعلي، حيث يتوقع أن يتم اكتمال المشروع قبل حلول فصل الصيف المقبل، بحيث يتم تركيب 250 مروحة تهوية ستساهم في إنهاء مشكلة التهوية التي تذمرت منها الجماهير منذ افتتاح الملعب مطلع مايو 2014.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد وجه في أواخر أكتوبر الماضي ببدء تركيب أجهزة لتهوية ملعب الجوهرة المشعة في المؤتمر الصحفي، الذي أعلن من خلاله العديد من القرارات والإجراءات التنفيذية لملفات رياضية مهمة للمرحلة المقبلة.