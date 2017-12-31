مكسيكي يطلب ماتياس.. والهلال يرفض

الرياض ـ حمد الصويلحي | Sunday, 31 December 2017 - 00:00 am

وضعت إدارة نادي الهلال، وكيل أعمال الأوروجوياني ماتياس بريتوس مهاجم الفريق الأول لكرة أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول البحث عن نادٍ آخر أو توقيع مخالصة مالية مع اللاعب، وذلك بعدما توصلت إلى قناعة بعدم جدوى استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأمهلت الإدارة وكيل أعمال اللاعب يومين للرد على العروض التي تلقاها اللاعب قبل اتخاذ توقيع مخالصة مالية وإسقاط اسمه من كشوفات الفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في الرابع من يناير المقبل.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن ماتياس تلقى عرضاً من نادي ليون المكسيكي ولم يجد القبول نظراً لضعف المقابل المادي، فيما لوح وكيل أعماله بعرض من نادٍ مكسيكي آخر بعقد مادي أعلى.