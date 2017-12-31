ليوناردو يثير الشكوك حول مستقبله مع الأهلي

جدة ـ الرياضية | Sunday, 31 December 2017 - 00:00 am

اصطدمت اتصالات إدارة النادي الأهلي بشأن تأكيد موعد وصول البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة غداً الإثنين بتجاهل كبير من اللاعب، الذي فاجأ الإدارة بإغلاق جميع وسائل التواصل معه، دون توضيح موعد قدومه إلى جدة والعودة للمشاركة مع الفريق.

وكان البرازيلي ليوناردو قد غادر إلى بلاده بإذن من الإدارة لحل قضية خاصة، إلا أنه لم يلتزم بالوصول في الموعد، قبل أن يثير التكهنات حول مستقبله مع النادي بعد رفضه الرد على جميع اتصالات الإدارة الأهلاوية.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن طارق كيال نائب رئيس النادي حاول التواصل مع ليوناردو قبل 48 ساعة من لقاء النصر، غير أن اللاعب لم يتجاوب مع نائب الرئيس وأغلق جميع وسائل التواصل معه دون توضيح موعد قدومه إلى جدة والعودة للمشاركة مع الفريق.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن طارق كيال تواصل مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي الذي طمأنه بأن اللاعب سيكون موجوداً مع بعثة الفريق المغادرة إلى الرياض لمواجهة النصر وهو ما لم يحدث.

وفي هذا الصدد، حاولت "الرياضية" التواصل مع بعض المسؤولين في النادي الأهلي لكن لم تتلق أي رد منهم.

ويأتي التزام الصمت الأهلاوي في وقت تتخوف فيه جماهير النادي من عدم عودة اللاعب، خاصة وأن بعض مصادر "الرياضية" كشفت أن ليوناردو أبدى لعدد من زملائه في الفريق عدم راحته مع الأهلي وأنه ينوي ترك النادي.