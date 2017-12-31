4 رواتب تنعش النصر

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 31 December 2017 - 00:00 am

أبلغت "الرياضية" مصادر خاصة، أن إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي تعتزم صرف أربعة رواتب شهرية للجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول خلال اليومين المقبلين.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الإدارة النصراوية تهدف من هذه الخطوة إلى حسم ملف المرتبات المتأخرة، الذي قد يمنعها من قيد أي لاعب جديد في فترة الانتقالات الشتوية ـ حسب لوائح لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

من جهة أخرى، تعاقدت الإدارة مع تقني تشيلي مختص بالتحليل الرقمي، وذلك بتوصية من الأرجنتيني جوستافو مدرب فريق

إلى ذلك، اقترب الليبيري ويليام جيبور مهاجم الفريق من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد أن خضع إلى جلسات علاجية مكثفة خلال اليومين الماضية.