ضمك يحقق بطولة اختراق الضاحية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 31 December 2017 - 00:00 am

حقَّق فريق اختراق الضاحية في نادي ضمك بطولة المملكة لاختراق الضاحية، التي أقيمت في مدينة تدريب الأمن العام في الرياض، بقيادة سعد القحطاني، المدرب السعودي، وإشراف عبد الهادي آل خيران، عضو مجلس الإدارة، الذي عبَّر عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى إنجازات النادي السابقة في ألعاب القوى.

وتعد هذه البطولة الرابعة على التوالي، حيث سبق أن حقَّق ضمك البطولة في المواسم الثلاثة الماضية، كما حقَّق البطولة في كافة الفئات في الموسم الماضي.