المنيع رئيسا للاتحاد العربي لكرة اليد

القاهرة ـ الرياضية | Sunday, 31 December 2017 - 00:00 am

زكَّى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد محمد المنيع، رئيساً للاتحاد العربي لكرة اليد، خلال اجتماعهم المنعقد في القاهرة، بحضور قرابة 20 دولة عربية، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وذلك خلفاً لتركي الخليوي، الرئيس المنتهية فترته الرئاسية، الذي قدَّمت له الجمعية العمومية شكرها على الجهود الكبيرة التي بذلها في فترته، فيما تم اختيار أربعة نواب للرئيس، هم: المصري هشام نصر، والعماني سعيد الشحري، والمغربي العدلي الحنفي، والأردني تيسير المنسي، والرباعي: التونسي مراد المستيري، والجزائري حبيب اللبان، والعراقي سلام عوَّاد، والبحريني صلاح خلفان، أعضاءً في اللجنة التنفيذية.

فيما احتفظ السعودي خالد الرشيد بمنصبه رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد العربي، والتونسي رضا المناعي، رئيساً للجنة المسابقات، والعراقية اعتبار الحداد، رئيسة للجنة النسائية، والمصري خالد عمر فتحي، رئيساً للجنة التسويق، والعماني موسى البلوشي، رئيساً للجنة الشاطئية، والتونسي منذر مبارك، رئيساً للجنة الطبية، والبحريني مجدي ميرزا، رئيساً للجنة الإعلامية، واليمني أمين المدعي، رئيساً للجنة تطوير كرة اليد في الدول النامية، والمصري عفت رشاد، رئيساً للجنة المدربين.