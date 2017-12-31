عمان تستعد بالعرضيات.. والمخيني كلمة السر

| Monday, 01 January 2018 - 00:00 am

ركز الهولندي بيم فيربيك، مدرب المنتخب العماني، على اللمسة الواحدة والكرات العرضية والضغط، خلال حصة تدريبية أمس على ملعب نادي الكويت، استعداداً لمباراة نصف نهائي كأس الخليج غداً الثلاثاء أمام البحرين.

وبدأ التدريب بالإحماءات والتمارين اللياقية، قبل أن يقسم الهولندي لاعبيه إلى مجموعتين، مطبقاً اللعب من لمسة واحدة في المساحات الضيقة والضغط على حامل الكرة، فيما اختُتِمَت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب ركز المدرب فيها على الكرات العرضية، واتضح اعتماده على سعد المخيني الظهير الأيمن في تحويل الكرات إلى داخل منطقة الجزاء.

وأوضح نادر عوض، المدافع العماني، أن طموحه وزملاءه لا يتوقف عند الوصول إلى المربع الذهبي.

وأكد لـ "الرياضية" التي التقته على هامش التدريب "سنسعى لمواصلة المهمة وتجاوز المنتخب البحريني للوصول إلى النهائي".

ورأى أن رفع كأس الخليج حق مشروع لمنتخب بلاده، الذي حقق اللقب مرة وحيدة عام 2009 في مسقط.

وعن ابتعاد منتخب بلاده عن المنافسة منذ ذلك الحين، قال عوض "منتخبنا الحالي شاب، والجيل السابق ابتعد، لذا من الطبيعي أن نحتاج إلى الوقت حتى نحقق البطولة مجدداً، وأعتقد أنكم ستشاهدون منتخباً عمانياً متميزاً مستقبلاً بعد اكتساب عناصره الخبرة".