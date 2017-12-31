المعيوف يغيب 5 مباريات

المجمعة ـ محمد السناني الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 01 January 2018 - 00:00 am

تقرر مغادرة عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي إلى مدينة ميونيخ الألمانية بعد غد الأربعاء للدخول في برنامج تدريبي مكثف في إحدى الأكاديميات في ألمانيا، وذلك حتى يوم 19 يناير، وسيغيب 5 مباريات عن فريقه،وتأتي رحلته ضمن الخطط التطويرية للهيئة العامة للرياضة في إرسال عدد من نجوم المنتخب السعودي للخضوع لبرامج تدريبية في عدد من المراكز الأوروبية، تحضيراً للمشاركة في مونديال كأس العالم 2018م في روسيا، ويأتي اختيار المعيوف بناء على توصية الخبير الألماني أوليفر كان.

يتجه فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى محافظة المجمعة اليوم الإثنين على متن قطار الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، للمرة الأولى، وذلك لملاقاة مضيفه "الفيصلي"، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.