ترقبوا مشاركة المرأة

الرياض ـ علي الحدادي | Monday, 01 January 2018 - 00:00 am

بين محمد القرناس، الأمين العام لاتحاد التضامن الإسلامي، في حواره مع "الرياضية"، البرامج الجديدة والخطط التي سيقدمها الاتحاد، منها عمل دورة إسلامية مصغرة للمرة الأولى في جدة تشمل 6 ألعاب جماعية وفردية، موضحاً وجود فكرة أن تقام خلال الدورة بطولة للمرأة في صالة مغطاة، وفق الضوابط الإسلامية، بإشراف نسائي تام من حكام وفنيين، خاصة أن الاتحاد موجود لديه لجنة تعنى بالرياضة النسائية والمرأة، وستجتمع اللجنة مطلع يناير الجاري لتحديد معالم هذه الدورة.

وأوضح أن عجلة الاتحاد بدأت في الدوران منذ انعقاد الجمعية العمومية بأول اجتماع مع منظمة العالم الإسلامي في جدة.