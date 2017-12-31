أردني يحمي عرين الاتفاق

الدمام ـ خالد الشايع | Monday, 01 January 2018 - 00:00 am

اقتربت إدارة نادي الاتفاق من التعاقد مع الأردني أحمد عبد الستار، حارس مرمى المنتخب ونادي الجزيرة الأردني، بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه، مؤكداً لوسائل إعلام محلية، أنه يستعد لخوض أول تجربة احترافية خارجية مع فريق الاتفاق.

إلى ذلك، أعلن نادي ‫الاتفاق تعاقده رسمياً مع النرويجي من أصول صومالية ليبان عبيدي، المهاجم السابق لفريق هوجيسوند النرويجي لكرة القدم، في صفقة يمثل من خلالها الفريق الأول لكرة القدم في النادي عاما ونصف العام، وجاء التوقيع أمس الأحد في مقر النادي في الدمام، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي الذي أجراه في مستشفيات المانع، الشريك الطبي لنادي الاتفاق.