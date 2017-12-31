الأهلي ينصب تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا

القاهرة ـ الرياضية | Monday, 01 January 2018 - 00:00 am

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، تعيين تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيساً شرفياً للأهلي، بعد إسهاماته في المشروع الخاص بإنشاء ملعب النادي.

وأعلن الأهلي أمس الأحد مشروع إنشاء الملعب الخاص به، وذلك من خلال استثمارات من السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى مصر.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس تحت مسمى "مشروع القرن": "إن مجلس الإدارة بالكامل استقر على تنصيب تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للنادي".

من جانبه، أوضح تركي آل الشيخ في تغريدة من خلال حسابه الرسمي على "تويتر": "‏دوري كرئيس للاتحاد العربي إيجاد مستثمرين للرياضة العربية، وهذا ما حصل مع الأهلي المصري، ولم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية، المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي إماراتي مصري".