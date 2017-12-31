محلي ومصري يلاحقان شيفو

جدة ـ عبد الغني الشريف | Monday, 01 January 2018 - 00:00 am

كشفت مصادر قريبة من النادي الأهلي لـ"الرياضية"، أن المصري محمد عبد الشافي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بات من المؤكد إبعاده عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق الخميس المقبل، كما طلب الجهاز الفني، وتشير المصادر إلى أن اللاعب تلقى عرضاً من نادٍ سعودي وآخر مصري، ولكنه يفضّل اللعب في السعودية.

إلى ذلك، لا يزال موضوع رحيل زميله اليوناني فيتفا معلقاً لعدم التوصل إلى تسويقه الخارجي بسبب ارتفاع قيمة عقده، وتسعى الإدارة الأهلاوية إلى بيع عقد اللاعب من أجل الاستفادة من المبلغ العائد والتعاقد مع بدلاء خلال فترة الانتقالات.

من جهة ثانية، سدَّدت إدارة الأهلي مبلغ مليون و200 ألف ريال، العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم على علي الزبيدي، لاعب الفريق، وألزمت النادي الأهلي بتسديدها خلال مدة أسبوعين، تنتهي غداً الثلاثاء، قبل أن تصل العقوبة إلى حسم ست نقاط، والمنع من التسجيل.

وبيَّنت لـ "الرياضية" مصادر مطلعة، أن إدارة النادي ستحسم المبلغ المسدَّد من رواتب اللاعب الزبيدي.