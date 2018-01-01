مستوانا يتصاعد.. وقادرون على تجاوز الإمارات

| Tuesday, 02 January 2018 - 01:09 am

أبدى باسم قاسم، مدرب المنتخب العراقي، ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإماراتي في نصف نهائي كأس الخليج اليوم.

ولاحظ قاسم، خلال مؤتمر صحفي أمس عن المباراة، تطلّع الجمهور العراقي إلى تحقيق اللقب وليس المنافسة فقط.

ورأى أن المواجهة صعبة على الجانبين، متطلعاً إلى تقديم مردود يليق بتاريخ الكرة في بلاده.

وعوّل قاسم على الجانب النفسي.وأوضح قائلاً: "المعنويات المرتفعة والاستقرار ستسهم بعد توفيق الله في تحقيق نتائج إيجابية". وعد أن نتائج مباريات البطولة لا تخضع للتوقعات، مستدلاً بخروج منتخبات قدمت مستويات متميزة من الدور الأول.

ولفت العراقي إلى "تصاعد مستوى وأداء المنتخب من مباراة إلى أخرى"، وهو ما يطمئنه.

وعن المنافس، وصف قاسم المنتخب الإماراتي بأحد المنتخبات المنظمة والقوية، مشيراً إلى أنه يمتلك مزيجاً بين روح الشباب والخبرة المؤثرة.

وتصدر "أسود الرافدين" المجموعة الثانية بفوزين على قطر واليمن وتعادل مع البحرين التي تأهلت وصيفةً.