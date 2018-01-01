فرصتنا كبيرة.. وتهمني النتيجة قبل الأداء

| Tuesday, 02 January 2018 - 01:09 am

رأى التشيكي ميروسلاف سكوب، مدرب المنتخب البحريني، أن فرص لاعبيه في الفوز على المنتخب العماني كبيرة في نصف نهائي كأس الخليج الـ 23 اليوم.

ووصف سكوب، خلال مؤتمر صحفي أمس، كأس الخليج بأنها بطولة نتائج قبل أن تكون بطولة مباريات ممتعة.

وشدد "نسعى بكل تأكيد للفوز، وحتى إن خسرنا نسعى أيضاً أن تكون رؤوسنا مرفوعة".

وأشار التشيكي إلى الحضور الجماهيري البحريني الكثيف في الكويت، عاداً المشجعين اللاعب رقم 12.

وأكد "سنفكر كيف نسجل هدفاً ونفوز، ولدينا فرصة كبيرة بسبب حضور الجمهور".

وعن المنافس، قال إنه شاهد مباريات المنتخب العماني في البطولة وفوجئ بمستوياته العالية بعد أن تواجها 3 مرات العام الماضي.

وأضاف أن مدرب العمانيين قدم عملاً جيداً واعتمد التكتيك المناسب أمام المنتخب السعودي على الرغم من كونه أقل قوة من الأخضر.

كذلك، ذكر سكوب أن البطولة الخليجية تمنح اللاعبين خبرة استعداداً لكأس آسيا المقبلة.

وأضاف "لا يمكن ترتيب مباريات ودية بمثل قوة هذه البطولة، ولا يمكن أن أسميها بطولة ودية لأنها مهمة ونحن نسعى بكل تأكيد للفوز".

وتأهل المنتخب البحريني، الذي لم يرفع اللقب الخليجي من قبل، إلى المربع الذهبي وصيفاً عن المجموعة الثانية بعد تعادلين مع العراق وقطر وفوز على اليمن.