أسلوبي متوازن.. وقوة العراق في الانضباط

| Tuesday, 02 January 2018 - 01:08 am

لفت الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب المنتخب الإماراتي، إلى معرفته بنقاط قوة المنتخب العراقي منافسه اليوم في نصف نهائي كأس الخليج. وأوضح زاكيروني، خلال مؤتمر صحفي أمس عن مباراة اليوم أمام العراق في نصف نهائي كأس الخليج، أنه على علم تام بقوة العراقيين من حيث الانضباط التكتيكي والجانب البدني.

واستدل بتصدرهم المجموعة الثانية في البطولة التي تحتضنها الكويت منذ 22 ديسمبر الماضي.

وأكد الإيطالي بحثه عن التوازن بين الخطوط.

ونفى أن تكون خطته معتمدةً على الأسلوب الدفاعي.

وقال "لدي خبرة 45 عاماً، وأبحث دائماً عن توازن الخطوط حسب إمكانات الفريق الذي أدربه"، متابعاً أن "من شاهد لقاء الإمارات والكويت سيعرف جيداً أننا حصلنا على 6 فرص محققة، وهذا يؤكد أنني لا أبحث عن الدفاع".

وعن تأهل لاعبيه إلى الدور نصف النهائي بهدف وحيد من ركلة جزاء، علّق زاكيروني "حتى لو أن المنتخب الإماراتي تأهل إلى الدور الثاني بهدف وحيد، فالأهم هو تحقيق التأهل"، مشيراً إلى وجود "لاعبين لديهم إمكانات في الشق الهجومي يعانون إصابات".