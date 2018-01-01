وضعتُ طريقتين.. وأوراق الطرفين مكشوفة

| Tuesday, 02 January 2018 - 01:10 am

اعترف الهولندي بيم فيربيك، مدرب المنتخب العماني أن أوراقه وأوراق المنتخب البحريني مكشوفةً قبل المواجهة بين المنتخبين اليوم في نصف نهائي كأس الخليج.

وأبان فيربيك، خلال مؤتمر صحفي أمس عن المباراة، أنه لا توجد أوراق لديه يمكن إخفاؤها.

وأفاد بمشاهدته المباريات الثلاث للمنتخب البحريني في الدور الأول، مؤكداً "الأوراق كلها مكشوفة للجانبين"، وواصفاً المنافس بالمنتخب الصعب الذي يمتلك خط دفاع متمكناً تصعُب صناعة عدد من فرص التسجيل أمامه.

لكنه استدرك "فريقي أيضاً قوي دفاعياً، والمباراة ستكون ممتعة".

وأشار الهولندي إلى تركيزه على مباراة اليوم فقط.

وقال "الجميع يتحدث عن 2009 وإنجاز المنتخب بتحقيق لقب خليجي 19، لكننا لا نستعجل الأمور".

وكشف فيربيك عن وضعه خطة بديلة لمباراة نصف النهائي.

وأضاف قائلاً: "لم أقرر بعد ما هي خطتي.. لدي خطة رئيسة وفي حال حدث شيء، مثل الإصابات، لدي خطة بديلة".

وعن الضغط على لاعبيه، أكد "لا يوجد ضغط من خارج المنتخب"، موضحاً "جميع اللاعبين لديهم رغبة وعزيمة كبيرة لإسعاد عمان والوصول للنهائي، لكن دون ضغوط".

وتابع "سنكون جاهزين للمباراة ولن أقول من هو اللاعب الأفضل في فريقي فكرة القدم جماعية" و"فريقي جيد من الناحية الجماعية، ونحن نعمل من أجل المرحلة المقبلة".