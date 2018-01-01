الهاجري: سنقدم كل ما لدينا

| Tuesday, 02 January 2018 - 01:12 am

توقع خالد الهاجري، لاعب المنتخب العماني، مواجهة صعبة أمام منتخب البحرين اليوم في نصف نهائي كأس الخليج.

وشدد قائلاً خلال مؤتمر صحفي أمس عن المباراة "سنقدم كل ما لدينا لكسب المواجهة"، عاداً أن منتخبه أثبت جدارته بالتأهل إلى نصف النهائي، ولكن القادم أصعب، حسب تعبيره.وتأهل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي متصدراً عن المجموعة الأولى، إثر فوزين على نظيريه الكويتي والسعودي بعد هزيمة أمام نظيره الإماراتي.وأحرز العمانيون 3 أهداف وتلقوا هدفاً من ركلة جزاء.فيما تلقت شباك منتخب البحرين هدفين وأحرز لاعبوه 3 أهداف.