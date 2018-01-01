راشد يتلقى الضوء الأخضر

| Tuesday, 02 January 2018 - 01:13 am

شارك جمال راشد، لاعب وهداف المنتخب البحريني، في الحصة التدريبية لمنتخبه أمس في ختام الاستعدادات لمواجهة المنتخب العماني اليوم في نصف نهائي كأس الخليج.

ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر للاعب للمشاركة، وبات الدفع به أمام عمان في يد التشيكي ميروسلاف سكوب مدربه.

وكشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة أن سكوب سيعتمد اليوم على التشكيلة نفسها التي تعادلت أمام المنتخب القطري في آخر مباريات دور المجموعتين.

وكان التشيكي تطلع، خلال مؤتمر صحفي صباح أمس، إلى اكتمال جاهزية جمال راشد للدفع به في نصف النهائي.