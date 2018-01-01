الميزاني: الأول محسوم

الرياض ـ راكان المغيري | Tuesday, 02 January 2018 - 01:29 am

طالب فهد غازي الميزاني، مالك الإبل السعودي، بإنشاء محميات لمحاربة التصحر الذي يحدث في السعودية، منتقداً بعض ملاك الماشية الذين يتعاملون مع الأشجار البرية بطريقة خاطئة من خلال وضع أعلاف أغنامهم عليها، ما أثر على جذورها، مشيراً إلى أن الخدمات الطبية المقدمة متواضعة: "الخدمات الطبية لا تتوافق مع هذه الثروة".

وبيّن الميزاني في حوار مع "الرياضية"، أنه دعم منقيته المشاركة في فئة الخمسين بـ 26 نادرة، مضيفاً أن البيع الآجل أسهم في رفع الأسعار: "البيع الآجل جعل الأسعار مرتفعة، واشتريت تدعيماً لمنقيتي بأقل من السومات بسبب عدم الدين والشراء "الكاش"، ونتمنى أن تكون هناك جهات للكشف عن العبث في حال الشراء والبيع، ويمنح المشتري شهادة تؤكد خلوها من الشبهات".