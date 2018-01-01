كوستاس: الأزرق بطل الدوري

الرياضية ـ محمد السناني | Tuesday, 02 January 2018 - 00:00 am

رشح الأرجنتيني كوستاس، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، في حواره مع "الرياضية" الهلال لحصد لقب الدوري السعودي، مشيراً إلى أنه سيعمل على تدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقال: "هناك مراكز يوجد لدينا فيها لاعبان فقط، وهذا العدد ليس كافياً، ويحتاج إلى الزيادة، تحسُّباً لأي ظرفٍ".

وأوضح أن النتائج المميزة التي قدمها فريقه بفوزه على الهلال والاتحاد جاءت بالعمل الجماعي، وقال: "الجميع يحرص على نجاح الفريق، سواء مجلس الإدارة، أو الجهازان الإداري والفني، بالإضافة إلى اللاعبين، الذين بدؤوا يستوعبون ما أطلبه منهم، خاصة فيما يتعلــق بالضغط على الخصـــم، وتقــارب الخطوط".