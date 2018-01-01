الرائد يفاوض الراقي والبليهي

بريدة ـ نايف البدراني | Tuesday, 02 January 2018 - 00:00 am

توصلت إدارة نادي الرائد إلى اتفاق مع المغربي عصام الراقي، الذي سبق له تمثيل الفريق قبل أربعة مواسم، بالإضافة إلى صانع ألعاب من أمريكا الشمالية ليحل بدلاً من البرازيلي ويندر لويز، على أن يكون المحترف السادس من القارة الإفريقية في خانة الدفاع، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في 4 يناير الجاري.

كما دخلت الإدارة في مفاوضات مع نظيرتها في الهلال بشأن إمكانية انضمام علي البليهي، مدافع الأخير، إلى صفوف الفريق الأحمر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.