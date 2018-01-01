إقالة فيصل بن تركي والمالك رئيسا

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 02 January 2018 - 00:00 am

أعلن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف مجلس إدارة جديد "مؤقت" برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الجاري، وأصدرت الهيئة بياناً أمس جاء فيه: "بناء على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة وفقاً للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وإشارة إلى التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع السيد/ سلمان القريني، عضو مجلس إدارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي، بشأن التهمة المنسوبة له وثبوتها وثبوت علم مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق.

واستناداً إلى المادة ٣٦ والمادة ٥٩ من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فقد قرر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ما يلي:

أولاً: حل مجلس إدارة نادي النصر.

ثانياً: تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة الأستاذ سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الجاري على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه".

وسلمان المالك هو مهندس صفقة أول رعاية في تاريخ مسابقة دوري الدرجة الأولى، وعضو الشرف الداعم لنادي الحزم، وعضو شرف نادي النصر، وتولى المالك ملف النصر في مهمات عدة، كما يملك عضويات شرفية في عدد من أندية دوري الدرجة الأولى، ويدير المالك العديد من الشركات منها شركة "ركاء القابضة".