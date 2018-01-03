الاتفاق يفاوض الشيخ.. ويوقع مع عبدالستار

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 03 January 2018 - 00:00 am

اقترب الاتفاق من ضم المصري أحمد الشيخ مهاجم فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، في صفقة تمتد لستة أشهر على سبيل الإعارة.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر في نادي الاتفاق، أنهم تلقوا موافقة اللاعب وإدارة الأهلي على العرض الذي قدموه له، والبالغ ٩٣٨ ألف ريال "٢٥٠ ألف دولار"، فيما يوجد خالد الدبل رئيس الاتفاق في القاهرة لحسم الصفقة.

ونال الشيخ الموسم الماضي، لقب هداف الدوري المصري عندما كان يرتدي شعار نادي المقاصة على سبيل الإعارة من الأهلي، غير أنه فشل في هذا الموسم في حجز مكانه لاعباً أساسياً في خارطة الأهلي.

من جانب آخر، أعلن نادي الاتفاق، أمس الثلاثاء، عن التعاقد رسمياً مع الأردني أحمد عبدالستار، حارس نادي الجزيرة الأدرني، بعقد لمدة عام ونصف العام، وسيتم قيده لاعب مواليد في قائمة الاتفاق، الأمر الذي يفسح المجال للتعاقد مع الشيخ لاعباً سادساً.